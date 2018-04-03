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Общество

Городские и областные власти поздравили с 95-летием псковичку Нину Варфоломееву

3 апреля заместитель главы Пскова Елена Полонская поздравила псковичку Нину Варфоломееву с 95-летним юбилеем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Она пожелала имениннице здоровья, бодрости духа, поддержки родных и близких, подчеркнув, что «поколение, пережившее годы войны, является примером жизнелюбия, мужества и любви к Родине». Елена Полонская вручила Нине Варфоломеевой приветственный адрес главы города и цветы.

К поздравлениям присоединился и первый заместитель начальника Управления внутренней политики администрации Псковской области Александр Егоров, который передал поздравительную открытку от президента России Владимира Путина и подарок от губернатора региона.

Нина Варфоломеева родилась в небольшой деревне Новоржевского района Псковской области, там же пережила войну. Затем окончила математический факультет Псковского педагогического института и несколько десятков лет отработала учителем математики в Мончегорске. Сейчас, после выхода на пенсию, живёт в Пскове. У неё двое сыновей, пятеро внуков и внучек и три правнука. 

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