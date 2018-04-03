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Общество

«Санитарный апрель» в музеях-усадьбах «Михайловского» отменен

«Санитарный апрель» в музеях-усадьбах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в этом году решено отменить, сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Вместо этого музеи-усадьбы или отдельные объекты показа для проведения наиболее сложных хозяйственных работ, не возможных в условиях постоянного туристического потока, будут поочерёдно закрывать на несколько дней: Тригорское — в период с 3 по 6 апреля; Дом-музей П. А. и В. П. Ганнибалов в Петровском — в период с 10 по 15 апреля, а Михайловское — с 17 по 20 апреля.

По словам Лидии Токаревой, при этом все запланированные на апрель хозяйственные работы, а также традиционные семинарские занятия «Профессия экскурсовод» для экскурсоводов и научных сотрудников музея будут выполнены в режиме, максимально щадящем экскурсионный процесс.

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