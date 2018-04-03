За кражу инструментов и софитов задержали в Великих Луках двух мужчин

13:00, 03 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали двух мужчин, подозреваемых в краже инструментов и софитов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что в январе текущего года в Великих Луках из дома по проезду Боровому свободным доступом были похищены «болгарка», шуруповерт и различные инструменты. Причиненный ущерб превысил 11 тысяч рублей. В преступлении подозревается безработный 28-летний житель Куньинского района. По факту кражи возбудили уголовное дело.

В период с 30 по 31 марта путем отжатия окна из помещения по улице Новоселенинской в Великих Луках совершена кража стремянки, аккумулятора, 60 софитов и другого имущества. Причиненный ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого, которым оказался 27-летний безработный великолучанин.

Как пояснили в пресс-службе, похищенное изъято и проводится расследование в рамках возбужденного уголовного дела.