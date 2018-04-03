0
14:12
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
14:04
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
13:52
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
13:29
Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон
13:23
Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018»
12:37
Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
12:22
Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

За кражу инструментов и софитов задержали в Великих Луках двух мужчин

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали двух мужчин, подозреваемых в краже инструментов и софитов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что в январе текущего года в Великих Луках из дома по проезду Боровому свободным доступом были похищены «болгарка», шуруповерт и различные инструменты.  Причиненный ущерб превысил 11 тысяч рублей. В преступлении подозревается безработный 28-летний житель Куньинского района. По факту кражи возбудили уголовное дело.

В период с 30 по 31 марта путем отжатия окна  из помещения по улице Новоселенинской  в Великих Луках  совершена кража стремянки, аккумулятора, 60 софитов и другого имущества. Причиненный ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого, которым оказался 27-летний  безработный  великолучанин.

Как пояснили в пресс-службе, похищенное изъято и проводится расследование в рамках возбужденного уголовного дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
03 апреля 2018
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию 3
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
03 апреля 2018
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
03 апреля 2018
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон
03 апреля 2018
Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон 4
Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018»
03 апреля 2018
Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018» 2
Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
03 апреля 2018
Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников
03 апреля 2018
Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников
Tele2 обновила тарифы в Псковской области
03 апреля 2018
Tele2 обновила тарифы в Псковской области

Идет загрузка...