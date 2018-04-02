Биатлонист Бьорндален объявил о завершении карьеры

14:28, 03 апреля 2018, ПАИ

Норвежский биатлонист и восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры на пресс-конференции сегодня, 3 апреля, пишет Спорт-Экспресс.

«У меня еще очень много мотивации, - рассказал спортсмен. - Спорт по-прежнему приносит мне удовольствие. Я мог бы сказать, что устал, но это не так. Хотел бы провести в биатлоне еще несколько сезонов, но этот был для меня последним».

Как передает издание, Оле Эйнар Бьорндален говорил о своем решении об уходе из большого спорта со слезами на глазах.

Спорт-Экспресс пишет, что в минувшем сезоне 44-летний обладатель шести Больших хрустальных глобусов занял 43-е место в общем зачете Кубка мира и не попал на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. На его счету 95 побед на Кубке мира и 20 побед на чемпионатах мира.