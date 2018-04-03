Выставка, посвященная архитектору Петру Бутенко, откроется в Пскове 5 апреля

22:37, 03 апреля 2018, ПАИ

5 апреля в 15:00 в центральном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7) откроется выставка, посвященная архитектору Петру Бутенко.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, на выставке будут представлены фотографии как самого Петра Бутенко, так и его работ, а также грамоты и рисунки.

Напомним, Петр Бутенко родился 17 октября 1917 года на хуторе Монастырский Ростовской губернии. В 1944 году окончил факультет жилищно-гражданского строительства. Ему представилась возможность участвовать в конкурсе по созданию архитектурных проектов восстановления жилых домов и городов. В институте его проект сельского дома получил одобрение самого Иосифа Сталина. После проявленной Иосифом Сталиным благосклонности ему были поручены серьезные и масштабные проекты. Петр Бутенко был привлечен к разработке проекта застройки центральной части Великих Лук - города, включенного в программу первоочередного возрождения разрушенных в годы Великой Отечественной войны древних русских городов. С 1951 года Петра Бутенко назначили главным архитектором Великих Лук. По его проектам были построены здания Великолукского драматического театра, детского санатория, банка, обкома КПСС - сейчас в нем размещается администрация города. Член Союза архитекторов с 1945 года, Петр Семенович в 1958-1979 гг. возглавлял Псковский областной отдел по делам архитектуры. Позже стал главным архитектором Псковской области, внеся большой вклад в разработку градостроительной документации Пскова, городов и сел псковского региона. Петр Бутенко - автор архитектурных проектов памятников герою Советского Союза Клаве Назаровой в Острове, «На пепелище» в деревне Красуха Порховского района. В Пскове стоят несколько памятников, созданных по проектам Петра Бутенко - В. И. Ленину на одноименной площади, Неизвестному солдату на площади Победы, «Поэт и крестьянка», фонтан в Ботаническом саду, а на горе Соколиха под Псковом высится памятник дружине князя Александра Невского. За свои достижения в 1971 году ему присвоено почетное звание Заслуженный архитектор России. Умер Петр Бутенко 16 апреля 1998 года. На доме, где жил архитектор (Псков, Октябрьский проспект, 16), в 1998 году установлена памятная мемориальная доска.