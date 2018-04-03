Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон

13:29, 03 апреля 2018, ПАИ

Установка развлекательного аппарата для измерения силы «Rocky Boxer» в Детском парке Пскова не нарушает закон. Такой ответ дал глава администрации Пскова Александр Братчиков местному жителю, который на сайте http://ведерников.рф поинтересовался легальностью размещения автоматов в центре города. Пскович заявил, что «аппараты портят облик города и периодически собирают вокруг себя нетрезвых граждан, которые создают дискомфорт отдыхающим в парке и живущим рядом людям».

Александр Братчиков заявил, что разрешение индивидуальному предпринимателю на использование части земельного участка на территории Детского парка в целях размещения сезонного аттракциона выдала администрация Пскова. По его словам, это соответствует разрешенному использованию данной территории.

Глава администрации Пскова подчеркнул, что решение принято с учетом установленных режимов использования земель в границах территорий охранных зон объектов культурного наследия. Так, часть участка, на котором расположен развлекательный аппарат, находится в зоне охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля». Режимы использования земель в такой зоне охраняемого природного ландшафта не содержат запрета на размещение аттракционов.

Александр Братчиков заметил, что на территории Детского парка кроме развлекательного аппарата для измерения силы размещены другие аттракционы - качели, карусели, организованы детские игровые площадки. «Согласно паспорту игрового аттракциона аппарат «Rocky Boxer» является игровым развлекательным аппаратом для измерения силы для детей и взрослых, стимулирует активность и развлекает, его можно использовать для проведения разного рода соревнований», - заключил глава городской администрации.