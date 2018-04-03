Госдума разрешила собирать валежник

15:32, 03 апреля 2018, ПАИ

Государственная Дума приняла 3 апреля в третьем, окончательном, чтении законопроект, в соответствии с которым граждане получают право собирать в лесах валежник - сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления специального разрешения на это. Как пишет ТАСС, разработчиками инициативы выступили депутаты «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» во главе с председателем профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Как передает издание, сейчас для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей, на что может уходить до 120 дней. Новый закон вводит понятие «валежник», что относит его к категории недревесных лесных ресурсов. Это, как отмечается в сопроводительных материалах, «дает возможность его заготовки и сбора гражданами для собственных нужд» в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.

Принятие закона, по мнению авторов, в том числе благоприятно скажется на противопожарной ситуации в лесах. «Эта инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям, которые собирают валежник для собственных нужд», - заявлял Николай Николаев.

Отмечается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.