Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля

13:52, 03 апреля 2018, ПАИ

По авиарейсу «Псков - Симферополь» есть определённые договорённости с несколькими авиакомпаниями, сообщил Псковскому агентству информации заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

«Авиакомпании подтверждают, что они готовы этот рейс осуществлять. Сейчас мы смотрим по нашим техническим возможностям, в частности, по высоте трапа. В общем, есть технические вопросы, которые мы сейчас решаем», - отметил Александр Кузнецов.

Он отметил, что точная информация о том, кто же всё-таки займётся полётами из Пскова в Крым, какие самолёты будут летать в Симферополь, а также когда начнутся перевозки и сколько будут стоить билеты, станет известна на следующей неделе. «Всё будет делаться с максимальной безопасностью для пассажиров с как можно более приемлемыми ценами и удобным расписанием», - подчеркнул Александр Кузнецов. Он также добавил, что на этой неделе в Москве у него запланирована встреча в Росавиации, а также с представителями ряда авиакомпаний.