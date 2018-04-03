К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию

14:12, 03 апреля 2018, ПАИ

К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию, сообщил Псковскому агентству информации заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

Он напомнил, что в конце марта в перинатальном центре завершены все работы, которые связаны со строительно-монтажным комплексом. Сейчас производится наладка оборудования, идёт приёмка его персоналом, который будет эксплуатировать технику. «По информации на вечер 2 апреля, два этажа здания уже приняты персоналом, эксплуатирующей службой. Всего необходимо передать порядка 20 тысяч позиций, речь о трёх тысячах наименований оборудования и мебели. Предстоит выполнить большой объём работы», - подчеркнул Александр Кузнецов.

До 8 апреля планируется осуществить полную приёмку здания эксплуатационной службой. К этому времени будет произведён и окончательный клининг во всём здании, проведены мероприятия по стерилизации помещений. Параллельно происходит получение санитарно-эпидемиологических заключений.

«С начала следующей недели мы планируем начать эксплуатацию здания. Также со следующей недели контролирующие службы, в том числе комитет по здравоохранению и фармации региона, займутся процедурой по выдаче лицензий. На эту работу необходимо ещё порядка недели-полутора», - уточнил Александр Кузнецов.