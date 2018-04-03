«Неделя здоровья» завершилась в Пскове

22:31, 03 апреля 2018, ПАИ

В Пскове проведен комплекс спортивных мероприятий в рамках «Недели здоровья». Эти состязания ежегодно организовывает Молодежный центр при поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в течение недели команды принимали участие в соревнованиях по народному мячу, плаванию, стрельбе из лука, армрестлингу.

На церемонии награждения победителей в армрестлинге была приглашена начальник отдела УКОН УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева. В своем выступлении она отметила, что популяризация здорового образа жизни, поддержка интересных творческих инициатив является одним из важных направлений профилактики наркомании в молодежной среде.

Ольга Мирвалиева пожелала участникам соревнований новых спортивных побед и призвала собравшихся активно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, ставить перед собой достойные цели и стремиться к их достижению.