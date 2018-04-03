«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью

15:57, 03 апреля 2018, ПАИ

Компания «Саратовские авиалинии», не дожидаясь официальных договорённостей с администрацией Псковской области открыла продажи на рейс «Псков - Симферополь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в одной из псковских турфирм.

По словам представительницы турфирмы, в марте в глобальной распределительной системе «Сирена Трэвел», в которой сосредоточена информация обо всех авиаперевозках, появилась информация о перелётах по маршруту «Псков - Симферополь». Там сообщается, что 11 июня авиакомпания Саратовские авиалинии откроет рейс, который будет выполняться по понедельникам на самолёте Як-42 до 17 сентября. Время в пути составит 3 часа 15 минут.

Приведено и раписание: рейс 6W 5851 Псков — Симферополь 15:25 - 18:40; рейс 6W 5852 Симферополь — Псков 11:10 - 14:25.

«Для меня удивительно, почему произошло так, что информация о рейсах размещена, по идее, я даже сейчас могу купить электронный билет на рейс», - добавила представитель турфирмы.

Ранее вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов сообщил ПАИ, что точная информация о том, кто же всё-таки займётся полётами из Пскова в Крым, какие самолёты будут летать в Симферополь, а также когда начнутся перевозки и сколько будут стоить билеты, станет известна на следующей неделе. «Авиакомпании подтверждают, что они готовы этот рейс осуществлять. Сейчас мы смотрим по нашим техническим возможностям, в частности, по высоте трапа. В общем, есть технические вопросы, которые мы сейчас решаем», - отметил он. По словам Александра Кузнецова, «всё будет делаться с максимальной безопасностью для пассажиров с как можно более приемлемыми ценами и удобным расписанием».