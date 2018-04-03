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Общество

Команда Псковского филиала академии ФСИН стала победителем в многоборье «Неделя здоровья»

В Пскове прошла «Неделя здоровья», включающая в себя комплекс спортивных мероприятий, с участием более 50 студентов и школьников образовательных организаций города.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, 9 команд, в составе каждой – четыре юноши и две девушки, в течение недели соревновались в пяти дисциплинах на разных площадках: стрельбе из лука, водной эстафете, армрестлинге, соревнованиях по народному мячу и «chase tag», что означает «пятнашки», но не обычные, а с препятствиями. Кроме того, состоялись состязания «Витамин челлендж», когда участники соревнований на скорость съедали помидоры и бананы.

По итогам многоборья «Неделя здоровья» победителем стала команда Псковского филиала Академии ФСИН России «Эдельвейс», которая была награждена почетной грамотой.

Отметим, что организатором мероприятия выступил Псковский городской молодежный центр при поддержке УМВД России по Псковской области.

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