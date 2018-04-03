Создать в России орган для мониторинга соцсетей предложила детский омбудсмен

17:16, 03 апреля 2018, ПАИ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать в России уполномоченный орган, который будет отслеживать ситуацию в социальных сетях. Об этом она заявила на координационном совете детских омбудсменов «О комплексе мер, направленных на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях», сообщает «Интерфакс».

«Ключевой в теме информационной безопасности является тема наличия уполномоченного органа, который должен мониторить и отслеживать ситуацию в социальных сетях и интернете. Пока такого органа нет», - сказала Анна Кузнецова.