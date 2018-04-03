Предложения ОНФ вошли в поручения врио губернатора Псковской области администрации региона

17:49, 03 апреля 2018, ПАИ

Представители Общероссийского народного фронта в Псковской области держат на контроле ход реализации общественных предложений, сформированных по итогам работы псковского отделения ОНФ за 2017 года и направленных главе региона. Общественники направили 31 предложение по улучшению качества жизни населения Псковской области. Врио губернатора подписал поручения по ним руководителям органов исполнительной власти региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Так, отражение в поручениях нашли предложения ОНФ по снижению ставки земельного налога до 0,02% для земель сельхозназначения и земель под индивидуальное жилищное строительство в сельской местности. Также госкомитету Псковской области по имущественным отношениям поручено установить «налоговые каникулы» для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, созданных в Псковской области до 2000 года, до момента снижения кадастровой стоимости земельных участков.

В рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» общественники подняли проблему необоснованных критериев по отбору заявок на ремонт дворов. Поручением врио губернатора госкомитету Псковской области по делам строительства и ЖКХ поручено подготовить предложения по установлению унифицированных требований для муниципальных программ. Так, рекомендовано исключить требования в части сбора не менее 2/3 голосов собственников жилья за участие в программе; необходимости согласования гражданами проектов со всеми коммунальными службами и приложения топографической съемки двора, а также необходимости предоставления жителями сметной документации в пакете документов. Кроме того, поручено усилить контроль за деятельностью регионального Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части освоения средств и исполнения им основных функций.

Отдельное внимание уделено ремонту дорог. Госкомитету Псковской области по транспорту поручено учитывать при подготовке планов ремонта автомобильных дорог информацию, опубликованную на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», а также усилить мониторинг состояния гарантийных участков дорог и своевременно направлять подрядчикам требования об устранении выявленных дефектов.

Блок общественных предложений касался сферы здравоохранения. Поручения по ним даны главой региона профильному комитету администрации области. В них отражены проработка вопроса организации электронной записи во всех поликлиниках, усиление контроля за работой службы скорой медпомощи, принятие мер по укомплектованию ставок врачей в поликлиническом звене в том числе с помощью введения «пакета преференций».

Кроме того, на уровне первого заместителя губернатора дано поручение в связи объявлением 2018 года Годом добровольца в России обеспечить разработку плана мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности.

«Мы видим, что в органах власти есть отклик и реакция на обращения Народного фронта. У общественников и представителей власти сформирован вектор сотрудничества, который направлен на сохранение стабильности, повышение уровня и качества жизни граждан», – отметил член регионального штаба ОНФ в Псковской области Григорий Турчин.