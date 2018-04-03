Руководитель АСПО рассказал, как псковичи могут установить в своих дворах контейнер-сетку для раздельного сбора мусора

15:54, 03 апреля 2018, ПАИ

В связи с участившимися вопросами от жителей Пскова, касающимися контейнеров-сеток для раздельного сбора мусора, руководитель АСПО Андрей Лукьянов рассказал о порядке их установки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Чтобы сетка для раздельного сбора твердых коммунальных отходов появилась в вашем дворе, необходимо председателю совета МКД или инициативной группе обратиться в управляющую компанию, обслуживающую ваш дом. После этого управляющая компания отправит заявку в АСПО на установку контейнерной сетки. Далее специалисты предприятия АСПО выедут на осмотр территории, где собственники хотели бы установить контейнер-сетку», - рассказал Андрей Лукьянов.

Кроме того, он отметил, что основными требованиями для установки сетки являются возможность беспрепятственного подъезда спецтехники и твердое основание покрытия, на котором стоит контейнер. Это может быть бетон, асфальт, плитка. Далее предприятие изготавливает и устанавливает контейнер-сетку на безвозмездной основе. В свою очередь, управляющая компания, как обслуживающая организация, ведет контроль за наполнением контейнера-сетки и своевременно заказывает вывоз накопленного мусора. Весь собранный в сетки мусор отправляется на мусоросортировочный комплекс ООО «Спецтранском» в деревне Котово Псковского района, где отходы проходят сортировку и отправляются на переработку. Отсортированный псковский мусор на захоронение поступает на межмуниципальный полигон в Порхов.

«Цена вывоза обычного контейнера составляет 390 рублей за кубический метр, вывоз контейнера-сетки - 190 рублей за кубический метр. На этой разнице в цене управляющая компания, которая заключает договор на вывоз и утилизацию ТКО со специализированным предприятием, будет экономить. Вместо общего контейнера полиэтилен, пластик, бумагу и стекло, жители будут складировать в сетку, а значит, частота вывоза общего контейнера уменьшится, а отсортированный псковичами в сетку мусор вывозится за меньшую для них сумму. К концу года, в управляющей компании остается разница, образовавшаяся от вывоза и утилизации сортированных и общих ТКО. Эту экономию по решению жильцов УК может тратить на те нужды, которые согласуют собственники», - подчеркнул директор предприятия.

Отметим, на сегодняшний день на территории Пскова уже установлены более 140 металлических сеток, которые предназначены для сбора пластиковой тары, бутылок из-под бытовой химии и пищевых продуктов, а также алюминиевых банок.

Напомним, что с 1 января полигон ТБО в Пскове закрыт, в связи с этим повысился тариф на вывоз мусора. Основанием для роста тарифа стало увеличение расходов на предварительную сортировку мусора и его транспортировку из Пскова в соседние районы на расположенные там полигоны. В итоге тариф повышен до 390 рублей за 1 куб метр для управляющих компаний и 2,58 рубля за 1 кв. м жилой площади квартиры для жителей многоквартирных домов. Новый размер платы за содержание жилья касается той категории нанимателей муниципального жилья и собственников многоквартирных домов, которые еще не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления домом, а также собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.