Роспотребнадзору разрешили совершать контрольные закупки

16:20, 03 апреля 2018, ПАИ

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, наделяющий Роспотребнадзор правом совершать контрольные закупки товаров и услуг у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что документ также расширяет перечень оснований для проведения внеплановой проверки: теперь поводом для нее может стать нарушение требований к маркировке товаров.

Как пишет «Коммерсантъ», проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы Правительством 18 сентября прошлого года. В распоряжении о внесении проекта уточнялось, что расширение полномочий Роспотребнадзора необходимо для защиты прав потребителей. Изменения будут внесены в законы «О защите прав потребителей» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».