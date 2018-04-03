Роспотребнадзору разрешили совершать контрольные закупки
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, наделяющий Роспотребнадзор правом совершать контрольные закупки товаров и услуг у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, пишет газета «Коммерсантъ».
Отмечается, что документ также расширяет перечень оснований для проведения внеплановой проверки: теперь поводом для нее может стать нарушение требований к маркировке товаров.
Как пишет «Коммерсантъ», проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы Правительством 18 сентября прошлого года. В распоряжении о внесении проекта уточнялось, что расширение полномочий Роспотребнадзора необходимо для защиты прав потребителей. Изменения будут внесены в законы «О защите прав потребителей» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».