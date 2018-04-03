0
18:06
Екатерина Карпенко: На выездном заседании мы открыли для себя Молодежный парламент Псковской области с другой стороны
16:52
Вячеслав Чернышев: Новый Молодежный парламент - это новые идеи, продукты и люди
14:04
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
11:59
Максим Афанасенко: Врио губернатора воспринимает членов Молодёжного парламента как людей, способных решать конкретные задачи
17:30
Артур Евтеев: В четвертый состав Молодежного парламента Псковской области пришли те, кто готов работать
17:12
Псковские единороссы рассчитывают на поддержку избирателей при выдвижении кандидатов в главы районов
15:19
Александр Котов о предварительном голосовании за кандидатов в губернаторы: Мы будем учитывать выбор президента
Еще новости
Политика

Роспотребнадзору разрешили совершать контрольные закупки

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, наделяющий Роспотребнадзор правом совершать контрольные закупки товаров и услуг у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что документ также расширяет перечень оснований для проведения внеплановой проверки: теперь поводом для нее может стать нарушение требований к маркировке товаров.

Как пишет «Коммерсантъ», проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы Правительством 18 сентября прошлого года. В распоряжении о внесении проекта уточнялось, что расширение полномочий Роспотребнадзора необходимо для защиты прав потребителей. Изменения будут внесены в законы «О защите прав потребителей» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Екатерина Карпенко: На выездном заседании мы открыли для себя Молодежный парламент Псковской области с другой стороны
03 апреля 2018
Екатерина Карпенко: На выездном заседании мы открыли для себя Молодежный парламент Псковской области с другой стороны
Вячеслав Чернышев: Новый Молодежный парламент - это новые идеи, продукты и люди
03 апреля 2018
Вячеслав Чернышев: Новый Молодежный парламент - это новые идеи, продукты и люди
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
03 апреля 2018
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
Максим Афанасенко: Врио губернатора воспринимает членов Молодёжного парламента как людей, способных решать конкретные задачи
03 апреля 2018
Максим Афанасенко: Врио губернатора воспринимает членов Молодёжного парламента как людей, способных решать конкретные задачи
Артур Евтеев: В четвертый состав Молодежного парламента Псковской области пришли те, кто готов работать
02 апреля 2018
Артур Евтеев: В четвертый состав Молодежного парламента Псковской области пришли те, кто готов работать 4
Псковские единороссы рассчитывают на поддержку избирателей при выдвижении кандидатов в главы районов
02 апреля 2018
Псковские единороссы рассчитывают на поддержку избирателей при выдвижении кандидатов в главы районов
Александр Котов о предварительном голосовании за кандидатов в губернаторы: Мы будем учитывать выбор президента
02 апреля 2018
Александр Котов о предварительном голосовании за кандидатов в губернаторы: Мы будем учитывать выбор президента
Михаил Ведерников объявил о своём намерении принять участие в выборах губернатора Псковской области
01 апреля 2018
Михаил Ведерников объявил о своём намерении принять участие в выборах губернатора Псковской области 14

Идет загрузка...