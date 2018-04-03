Резервное электроснабжение будет обеспечено новой школе в Дно

15:39, 03 апреля 2018, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выделит дополнительно 210 кВт мощности новой школе в Дно на улице Дзержинского.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковэнерго, электроснабжение детского образовательного учреждения будет осуществляться по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам от двух независимых распредустройств 10 кВ.

Для создания резервной схемы, которую разработали специалисты «Псковэнерго», будет построена двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и проложены кабельные линии, общей протяженностью 1 тысяча 100 метров.

Напомним, что прежняя школа № 50 в Дно была построена в 1928 году, до закрытия в конце прошлого года в ней обучались более 340 ребят. По сообщениям пресс-службы администрации Псковской области, новая школа на 500 мест будет построена по типовому проекту в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса. Здание будет трехэтажным, общей площадью более 8 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов в школе будет столовая, актовый зал на 200 человек, трудовые мастерские, медицинский блок, библиотека с читальным залом и книгохранилище, спортивный зал. Объект должен быть сдан 1 сентября 2019 года.