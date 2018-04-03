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Общество

Власти Пскова бьются за каждый проект в рамках подготовки к Ганзе-2019, заявил Иван Цецерский

Власти Пскова бьются за каждый проект в рамках подготовки к Ганзе-2019, чтобы получить максимальный эффект от этого мероприятия, заявил глава города Иван Цецерский. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с общегородского координационного совещания по итогам марта.  

Глава Пскова также выразил благодарность и. о. замглавы администрации города Алексею Захарову за организацию голосования за лучший дизайн-проект реконструкции общественных территорий. По его словам, в голосовании принял участие более 1000 псковичей, это очень хороший показатель. Лидером стал парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, однако, Иван Цецерский заверил, что две другие территории – Аллея ветеранов и Сквер искусств на 4-х углах - не уйдут из поля зрения администрации.

Также он поблагодарил все службы и силовые структуры за четкость при проведении выборов президента РФ 18 марта. «Нарушений нет, и это, конечно, показатель нашей работы», - сказал Иван Цецерский.

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