1
19:44
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
18:30
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
17:40
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове
15:57
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью
15:36
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка
14:12
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
14:04
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
Еще новости
Общество

28 апреля в Пскове состоится общегородской субботник

28 апреля в Пскове состоится общегородской субботник. Об этом сообщил врио заместителя главы администрации Пскова Алексей Захаров на общегородском координационном совещании по итогам марта сегодня, 3 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации

По словам Алексея Захарова, городская администрация поможет по инвентарю тем, кто выразит желание помочь в уборке: «В этом году мусор будут собирать раздельно, –  отметил он. – Грунт, листья пойдут на компостные ямы».

Алексей Захаров подчеркнул, что твердые бытовые и коммунальные отходы также соберут раздельно и повезут на переработку. «Всем своим сотрудникам нужно довести, чтобы они провели чистку на своих участках», – добавил он.

На совещании глава Пскова Иван Цецерский призвал активно включиться в месячник по уборке территорий. «С этого дня начинается устойчивая плюсовая температура, появляются пакеты и мусор из-под снега», – сказал он, и попросил воинские части помочь в наведении порядка на территории города и организованно провести субботник в воинских частях.

Также глава города отметил, что «Чистый четверг никто не отменял». «Смотрим свои фасады зданий, чтобы город привести к Пасхе в порядок», - обратился он к присутствующим.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
03 апреля 2018
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
03 апреля 2018
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове
03 апреля 2018
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове 2
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью
03 апреля 2018
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью 1
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка
03 апреля 2018
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка 1
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
03 апреля 2018
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию 6
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
03 апреля 2018
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
03 апреля 2018
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля

Идет загрузка...