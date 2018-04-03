28 апреля в Пскове состоится общегородской субботник

15:30, 03 апреля 2018, ПАИ

28 апреля в Пскове состоится общегородской субботник. Об этом сообщил врио заместителя главы администрации Пскова Алексей Захаров на общегородском координационном совещании по итогам марта сегодня, 3 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации

По словам Алексея Захарова, городская администрация поможет по инвентарю тем, кто выразит желание помочь в уборке: «В этом году мусор будут собирать раздельно, – отметил он. – Грунт, листья пойдут на компостные ямы».

Алексей Захаров подчеркнул, что твердые бытовые и коммунальные отходы также соберут раздельно и повезут на переработку. «Всем своим сотрудникам нужно довести, чтобы они провели чистку на своих участках», – добавил он.

На совещании глава Пскова Иван Цецерский призвал активно включиться в месячник по уборке территорий. «С этого дня начинается устойчивая плюсовая температура, появляются пакеты и мусор из-под снега», – сказал он, и попросил воинские части помочь в наведении порядка на территории города и организованно провести субботник в воинских частях.

Также глава города отметил, что «Чистый четверг никто не отменял». «Смотрим свои фасады зданий, чтобы город привести к Пасхе в порядок», - обратился он к присутствующим.