Парад воинов, шествие ветеранов, концерт и салют пройдут 9 мая в Пскове

16:08, 03 апреля 2018, ПАИ

«Уже проведены рабочие встречи со службами, подготовлены технические задания по фейерверкам и мероприятиям к 9 мая», - доложил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов на координационном совещании по итогам марта, которое прошло 3 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Мартынов также отметил, что празднование будет только один день. По его словам, в городе 9 мая в 10:00 состоятся парад воинов, шествие ветеранов и концерт. Он также сообщил, что на параде будет военная техника.

В свою очередь представитель псковской дивизии отметил, что в данный момент идет разработка плана мероприятий к 9 мая.