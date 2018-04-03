Вторник оказался наиболее аварийным днём в Пскове

16:25, 03 апреля 2018, ПАИ

Вторник оказался наиболее аварийным днём в Пскове, сообщил начальник УГИБДД УМВД по Пскову Владимир Папорт на координационном совещании в администрации города. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Самые аварийные часы - с 12:00 до 18:00. Меньше всего ДТП фиксируется по четвергам.

При этом в Пскове отмечено снижение числа аварий на 40%. В марте произошли 17 наездов на пешеходов, 13 ДТП со столкновением автомобилей. В 623 ДТП за три месяца года никто не пострадал, ущерб получили только транспортные средства. К ответственности привлечены 7 тысяч водителей и 570 пешеходов. Задержаны 111 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Владимир Папорт сообщил, что наезды на пешеходов происходят в основном на «зебре» и по невнимательности водителей. Столкновения также связаны с невнимательностью «Элементарно люди не замечают машин, которые двигаются по главной дороге», - добавил Папорт.