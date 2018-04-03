64 раза наказали псковичей за распитие алкоголя в неположенных местах в этом году

16:16, 03 апреля 2018, ПАИ

64 протокола об административном правонарушении за распитие алкоголя в неположенном месте составили псковские полицейские с января по конец марта. Об этом сообщил начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт на общегородском координационном совещании по итогам марта сегодня, 3 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации. С января по конец марта в Пскове из незаконного оборота алкоголя изъято более 3 тысячи литров спиртного.

Владимир Папорт проинформировал, что за три месяца текущего года в Пскове совершены 114 преступлений, 2 убийства, 2 раза зафиксированы случаи причинения тяжкого вреда здоровью,1 разбой и 3 грабежа. Он отметил, что из числа совершенных преступлений раскрыто 81, и раскрываемость составила 71%. «Все значимые преступления раскрыты», – подчеркнул докладчик.

Он добавил, что в Пскове прошли 27 культурно-массовых мероприятий, 2 из них культурно-религиозной направленности.