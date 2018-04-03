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Общество

Квест для школьников «Псков Ганзейский» пройдёт 18 апреля

В рамках подготовки к празднованию 39-х Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году, 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, будет организован квест для школьников «Псков Ганзейский». Мероприятие проводится с целью привлечения внимания к истории Пскова времен Средневековой Ганзы и региональному проекту экскурсионно-образовательного туризма «Псковские уроки», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

К участию в квесте приглашаются учащиеся 5-7-х классов образовательных учреждений Пскова. От каждой школы может быть представлена команда из 5-7 человек и один сопровождающий. Заявки направляются в письменной форме по адресу: pskovyroki@yandex.ru.

Организатором квеста является региональный координатор федеральной программы по развитию детского экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки» туроператор «Славянский тур» при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре, Государственного управления образования региона, управлений образования и культуры администрации Пскова.

Участие в квесте бесплатное.

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