Более тысячи псковичей находятся в поисках работы

16:41, 03 апреля 2018, ПАИ

1 тыс. 119 псковичей находятся в поисках работы, сообщила представительница Центра занятости на общегородском координационном совещании по итогам марта. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В том числе 730 псковичей признаны безработными. С начала года в Центр обратились 716 человек. 56 организаций подали заявления о том, что намерены провести сокращение штата. Уже сокращены 147 сотрудников, планируется, что работу потеряют еще 85.

Отметим, что на данный момент Центр предлагает горожанам 1 тыс. 692 вакансии.

В 24 организациях зафиксирована просроченная задолженность по заработной плате, наибольшая - у Псковавиа, Псковгеокабеля и Ростэк-Псков.