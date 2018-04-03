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Общество

В Пскове разыскивают двух мужчин на «Ниве», которые приставали к ребенку

В Пскове разыскивают двух мужчин в возрасте от 20 до 23 лет, которые по неустановленным мотивам приставали к 12-летнему ребенку и пытались заманить его в свой автомобиль, предлагая шоколад. Как стало известно Псковскому агентству информации, злоумышленники находились в старом трехдверном автомобиле «Нива» зеленого цвета.

По имеющейся информации, произошло это сегодня, 3 апреля, днем под виадуком у развлекательного комплекса «Раздолье» в Пскове. За ребенка вступился железнодорожник, за что получил удар по лицу от преступников. После этого молодые люди скрылись. Свидетелем произошедшего был также работник охраны развлекательного комплекса.

Известно, что ребенок в сопровождении полиции доставлен домой. 

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