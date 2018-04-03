На Пасхальном фестивале псковичи смогут купить эксклюзивные куличи, средства от продажи которых пойдут на лечение ребёнка

17:36, 03 апреля 2018, ПАИ

В рамках Пасхального фестиваля в Пскове пройдет благотворительный аукцион «Пасхальные куличи» по сбору средств на лечение девятилетней Дарьи Ардашевой, сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре. Специально для аукциона более 10 ресторанов и кафе Пскова изготовят эксклюзивные пасхальные куличи. Купить их на фестивале-ярмарке сможет любой желающий за пожертвования, которые будут направлены для лечения Даши.

Партнерами благотворительного аукциона на Пасхальном фестивале выступят: рестораны «Русаков», «HANSA», «ГрафIN», «Васаби», кафе «Джем», «Шоколад», «903», «Миша», фирменная пекарня «Пирогов», отель «Покровский», Колледж профессиональных технологий и сервиса и Псковский хлебокомбинат.

Напомним, ежегодный VII Псковский молодежный пасхальный фестиваль состоится 15 апреля в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель» с 13:00 до 16:00. В программу праздника включены работа интерактивных площадок для детей и взрослых, пасхальные угощения, мастер-классы, ремесленные ряды, концерт молодежных коллективов и сольных исполнителей города Пскова, а также народные забавы от фольклорных объединений «Уграда» и «Скоморошина».

Организаторами Пасхального фестиваля выступают Псковский городской молодежный центр и Северо-Западный центр социологии и маркетинга при поддержке Управления культуры администрации города Пскова, АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области», Корпорации отдыха и развлечений, Благотворительного марафона «Добрый Псков» и ПРС «ПОКОЛЕНИЕ».

К участию также творческие коллективы, клубы, объединения и артистов разных жанров. Подать заявку на участие можно в группе Молодежного центре «ВКонтакте».