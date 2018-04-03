Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове

18:30, 03 апреля 2018, ПАИ

В Пскове состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии, заступающих на службу по охране общественного порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие начальник Отдела Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководитель аппарата администрации Псковской области Денис Гуляев, заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов, заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковкий, заместитель руководителя УФССП по Псковской области Владимир Петров.

Обращаясь к личному составу, полковник Игорь Иванов отметил, что, благодаря совместной с правоохранительными органами, эффективной работе, в текущем году на должном уровне обеспечена охрана общественного порядка в период проведения на территории Псковской области культурно-массовых и общественно-политических мероприятий.

Отличившиеся сотрудники и военнослужащие псковской Росгвардии получили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.

Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии, медалью «За спасение» награждены прапорщик полиции Владимир Игнатишко и старший сержант полиции Дмитрий Павлов, спасшие из огня человека в конце 2017 года.

Напомним, 4 декабря находившемуся на маршруте патрулирования экипажу группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже дома на улице Красноармейской. Стражи правопорядка в течение двух минут прибыли на место происшествия. Помогая жителям подъезда покинуть опасное место, патрульные выяснили, что в эпицентре возгорания могут находиться люди.

Совместно с прибывшими сотрудниками регионального ГУ МЧС росгвардейцы вошли в квартиру, где обнаружили мужчину без сознания. Пострадавший был эвакуирован и передан бригаде скорой медицинской помощи.