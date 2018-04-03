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Общество

Итоги конкурса юных поэтов «В жизни всегда есть место подвигу…» подведены в Пскове

С 15 по 30 марта автономной некоммерческой организацией «Патриот» был проведен конкурс юных поэтов «В жизни всегда есть место подвигу…», проводимый в рамках реализации социального проекта «Военно-патриотическая газета «Патриот Псков» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, конкурс проводился с целью формирования у юных жителей области чувства сопричастности к подвигам россиян, совершенных, как в мирное, так и в военное время, развитие основ гражданской ответственности за судьбу России.

В конкурсе приняло участие 36 учащихся из образовательных учреждений Псковской области в возрасте от 8 до 15 лет. Победители конкурса распределились таким образом:

В возрасте 8-9 лет - стихотворение «Мальчишка» Алексея Зенькова («Юный спасатель», Псков).

В возрасте 10-11 лет - стихотворение «Два героя» Айэлины Бородкиной (Писковская СОШ).

В возрасте 12-13 лет - стихотворение «Герои не умирают» Александра Говола (Лицей №4,«Юный стрелок», Псков), стихотворение «Война» Алеси Антоновой (Ямская СОШ), стихотворение «Без названия» Ангелины Мининой (СОШ №13, Псков).

В возрасте 14-15 лет - стихотворение «Мы помним» Екатерины Пузыня (Невельская гимназия), стихотворение «Память бессмертного Полка» Дарьи Яковлевой (СЭЛ №4), стихотворение «О подвиге» Валерии Шмелевой (Новоржев, ДДТ).

Руководителем жюри конкурса было решено наградить дополнительно Айлину Бородкину из Писковской СОШ в номинации «Юное дарование». За лучшее оформление отметили Мирию Уралову из Дно, а за оригинальное исполнение – Александра Карпенко из Пустошкинской СОШ.  

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