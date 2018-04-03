Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове

17:40, 03 апреля 2018, ПАИ

В 2018 году в Пскове в рамках благоустройства округа №8 будет высажено около 500 новых деревьев. Об этом заявила заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №8 Елена Полонская в ходе рабочего выезда, сегодня, 3 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В ответ на опасения некоторых псковичей, которые считают, что округ потеряет свой зеленый облик, хочу сказать следующее. Только в этом году на данной территории совместно с жителями округа в рамках субботников будет высажено около 500 новых деревьев, привезенных из питомников», - рассказывает Елена Полонская.

В мероприятии также участвовали специалист Управления городского хозяйства администрации Пскова Лидия Сухова и псковичи, проживающие на округе - старшие домов и подъездов, активисты.

«Чтобы подрядные организации успели уложиться в установленные сроки и провести ремонт на должном уровне, необходимо уже сейчас приступать к работе», - отметила Елена Полонская и добавляет, что при оформлении заявок на участие в программе «Формирование современной комфортной городской среды» обсуждение предстоящей реконструкции велось в тесном контакте с псковичами на общедомовых собраниях с обязательным составлением протоколов.

В рамках данного выезда были намечены те деревья и кустарники, которые потребуется спилить для обустройства дополнительных автомобильных парковок и расширения дворовых проездов. Кроме того, были намечены и те зеленые насаждения, которые являются аварийными и угрожают детским площадкам и припаркованным автомобилям. Всего планируется убрать около 40 деревьев. К спилу деревьев приступят в середине апреля. Непосредственно к дорожным работам - как только позволят погодные условия.

Отметим, в 2018 году в рамках реконструкции на 8-ом округе будет отремонтировано шесть дворовых территорий (три из них, это те дворы, которые не успели закончить в 2017 году), одно общественное пространство и два тротуара. Все работы будут проведены в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и тех средств, которые выделяются каждому депутату Псковской городской Думы из городского бюджета на благоустройство округа.