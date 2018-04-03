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Общество

В псковском УМВД не подтвердили преступный умысел мужчин на «Ниве» в отношении ребенка

В УМВД России по Псковской области не подтвердили преступный умысел у мужчин на «Ниве» в отношении ребёнка. Напомним, что по данным источника Псковского агентства информации, сегодня, 3 апреля, у развлекательного комплекса «Раздолье» под виадуком в Пскове двое молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет, предлагая шоколад, пытались заманить в свой автомобиль 12-летнего мальчика.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе областного УМВД, по данным полиции, между ребенком и двумя молодыми людьми на «Ниве» произошел разговор, в ходе которого они спросили о том, как проехать до нужного им места.  При этом мальчику не предлагалось сесть в машину, никакого насилия не было.

После общения с молодыми людьми мальчик побежал к железнодорожнику, которому рассказал о том, что к нему приставали. После слов железнодорожника о том, что он сейчас разберется в ситуации, ребёнок отправился к охраннику комплекса «Раздолье», которому также сообщил, что к нему пристают мужчины. Свидетелем конфликта между железнодорожником и молодыми людьми на «Ниве» мальчик не был. «Факт не подтверждается, что железнодорожника ударили», – сообщили в пресс-службе.

 По прибытию на место происшествия сотрудников полиции, там находились ребенок и охранник комплекса.

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