Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове

22:20, 03 апреля 2018, ПАИ

2 апреля в Пскове стартовал проект «Инклюзивная профориентация», организатором которого является Псковский городской молодежный центр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в молодежном центре.

В рамках проекта для детей с отклонениями психического и умственного развития запланированы выезды профконсультанта в коррекционные школы, показы мультфильмов о важности профессионального выбора, информирование родителей о возможностях дальнейшего обучения и трудоустройства детей на базе «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца», организация экскурсий для подростков и их родителей или опекунов в мастерские. Как сообщили в молодежном центре участие в проекте бесплатное. Возраст школьников - от 14 до 18 лет.

Начальник отдела трудового воспитания Молодежного центра, автор проекта Ольга Безъязычная провела первую встречу с воспитанниками коррекционной школы № 2. В мероприятии приняли участие 46 человек. Кроме того, заявку на участие в проекте подала коррекционная школа № 6.

Отметим, проект «Инклюзивная профориентация» получил грантовую поддержку от Росмолодежи. Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону 56-41-88.