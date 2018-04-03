0
22:20
Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове
20:46
Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ
19:44
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
18:30
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
17:40
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове
15:57
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью
15:36
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка
Еще новости
Общество

Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове

2 апреля в Пскове стартовал проект «Инклюзивная профориентация», организатором которого является Псковский городской молодежный центр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в молодежном центре.

В рамках проекта для детей с отклонениями психического и умственного развития запланированы выезды профконсультанта в коррекционные школы, показы мультфильмов о важности профессионального выбора, информирование родителей о возможностях дальнейшего обучения и трудоустройства детей на базе «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца», организация экскурсий для подростков и их родителей или опекунов в мастерские. Как сообщили в молодежном центре участие в проекте бесплатное. Возраст школьников - от 14 до 18 лет.

Начальник отдела трудового воспитания Молодежного центра, автор проекта Ольга Безъязычная провела первую встречу с воспитанниками коррекционной школы № 2. В мероприятии приняли участие 46 человек. Кроме того, заявку на участие в проекте подала коррекционная школа № 6.

Отметим, проект «Инклюзивная профориентация» получил грантовую поддержку от Росмолодежи. Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону 56-41-88.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове
03 апреля 2018
Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове
Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ
03 апреля 2018
Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
03 апреля 2018
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
03 апреля 2018
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове
03 апреля 2018
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове 3
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью
03 апреля 2018
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью 1
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка
03 апреля 2018
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка 1
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
03 апреля 2018
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию 6

Идет загрузка...