13 организаций и учреждений Псковской области проверит Роструд в апреле

18:16, 03 апреля 2018, ПАИ

13 организаций и учреждений области проверит Государственная инспекция труда в Псковской области в соответствии с Планом проверок на 2018 год в апреле на предмет соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что проверки коснуться следующий учреждений и организаций: МП Новоржевского района «Энергоресурс», ЗАО «Псковский молочный комбинат», ЗАО «Коммерческая фирма «Лес"», МАУ «Информационный центр «Себеж-Ресурс», Горшкова Наталья Витальевна, ОАО «Хлебекон», ЗАО «Ларрус Палп», ООО «Энергоконтроль автоматизация», ООО «Визаж-плюс», ООО «Пресес Намс Балтия», МУП «Тепловые сети» (Великие Луки), ГКУ СО «Центр социального обслуживания Бежаницкого района» и МБУК «Пыталовское досуговое объединение».