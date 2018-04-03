Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ

20:46, 03 апреля 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях ЖКХ. Документ, одобренный Советом Федерации 28 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов», - отмечается в законе.

В законе уточняется, что данное положение не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.