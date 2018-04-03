0
22:20
Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове
20:46
Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ
19:44
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
18:30
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
17:40
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове
15:57
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью
15:36
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка
Еще новости
Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях ЖКХ. Документ, одобренный Советом Федерации 28 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов», - отмечается в законе.

В законе уточняется, что данное положение не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове
03 апреля 2018
Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове
Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ
03 апреля 2018
Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
03 апреля 2018
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
03 апреля 2018
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове
03 апреля 2018
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове 3
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью
03 апреля 2018
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью 1
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка
03 апреля 2018
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка 1
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
03 апреля 2018
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию 6

Идет загрузка...