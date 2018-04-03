Владимир Путин подписал закон о новых нормах содержания алкоголя в крови у водителей

22:55, 03 апреля 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дополняет статью 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) примечанием, согласно которому максимально допустимой нормой алкоголя в организме водителя будет считаться «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 грамма на литр крови и более».