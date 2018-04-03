0
19:44
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
18:30
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
17:40
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове
15:57
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью
15:36
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка
14:12
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
14:04
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
Еще новости
Общество

Псковские десантники прибыли на учения в Белоруссию

3 апреля военнослужащие Псковского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) прибыли в город Брест для участия в совместном белорусско-российском тактическом учении с десантированием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 

Основная фаза учения будет проходить на полигоне Брестский на базе отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии с 10 по 12 апреля. Десантники отработают совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований.

Для военнослужащих ВДВ это будет первое совместное тактическое учение в 2018 году, проводимое за пределами Российской Федерации.

Совместное учение будет проходить в соответствии с планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики на текущий год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
03 апреля 2018
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
03 апреля 2018
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове
03 апреля 2018
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове 2
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью
03 апреля 2018
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью 1
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка
03 апреля 2018
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка 1
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
03 апреля 2018
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию 6
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
03 апреля 2018
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
03 апреля 2018
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля

Идет загрузка...