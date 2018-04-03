Псковские десантники прибыли на учения в Белоруссию

18:00, 03 апреля 2018, ПАИ

3 апреля военнослужащие Псковского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) прибыли в город Брест для участия в совместном белорусско-российском тактическом учении с десантированием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Основная фаза учения будет проходить на полигоне Брестский на базе отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии с 10 по 12 апреля. Десантники отработают совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований.

Для военнослужащих ВДВ это будет первое совместное тактическое учение в 2018 году, проводимое за пределами Российской Федерации.

Совместное учение будет проходить в соответствии с планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики на текущий год.