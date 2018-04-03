Псковская команда ОСН «Зубр» стала бронзовым призером открытого турнира Новгородской области по рукопашному бою

19:34, 03 апреля 2018, ПАИ

На минувших выходных в Великом Новгороде состоялся XVII традиционный открытый турнир Новгородской области по рукопашному бою, посвященный памяти офицера спецназа Сергея Герасимова. В командном зачете сотрудники Отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области заняли третье место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Турнир, ставший традиционным в УФСИН России по Новгородской области, организуется по инициативе сотрудников отдела специального назначения «Русич» УФСИН России по Новгородской области, где продолжают службу коллеги погибшего при исполнении служебного долга младшего лейтенанта внутренней службы Сергея Герасимова.

В этом году в турнире приняли участие 11 команд из трех регионов: ОСН «Зубр» из Псковской области, ОСН «Рысь» из Тверской области, Новгородская область была представлена спортсменами из ОСН «Русич», ОСН «Гром» УМВД России по Новгородской области, ОМОН «Варяг», спортивных клубов «Искра», «Дружина», «Элегия» и «Колмово-Файт» из Великого Новгорода и спортивных клубов «Воин» и «Сечь» из Боровичей.

«Зрелищные бои с отличной техникой и волей каждого из участников к победе стали по-настоящему захватывающими для зрителей. Поддержать своих борцов пришли коллеги, друзья и родственники, а также в зале было немало совсем юных зрителей, которые очень внимательно следили за поединками», - рассказали в управлении.

По итогам соревнований в личном первенстве в весовой категории до 85 килограмм сотрудник ОСН «Зубр» Иван Конышев занял почетное первое место, а в весовой категории свыше 85 килограмм сотрудник ОСН «Зубр» Илья Ульнов стал третьим.

В командном первенстве спортсмены ОСН «Зубр» заняли третье место, уступив спортсменам из клуба «Дружина» (Великий Новгород), которые заняли второе место и бойцам ОСН «Русич» УФСИН России по Новгородской области, которые стали победителями турнира.