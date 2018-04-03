Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области

19:44, 03 апреля 2018, ПАИ

Рабочая встреча по вопросам правового регулирования деятельности экскурсоводов состоялась 3 апреля в Государственном комитете Псковской области по культуре. В мероприятии приняли участие представители ведомства, туристского бизнеса, налоговой службы, а также преподаватели Псковского государственного университета и псковского филиала Российской международной академии туризма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая совещание, первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области Юлия Белобородова рассказала, что в настоящее время готовятся изменения в российском законодательстве по упорядочиванию работы экскурсоводов в части обязательной аккредитации гидов и выведения их деятельности из теневого сектора экономики. Предполагается, что экскурсоводы будут работать либо в качестве представителей турфирм, либо как индивидуальные предприниматели. В последнем случае они будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику.

Участники встречи обсудили особенности действующих систем налогообложения предпринимательской деятельности применительно к работе экскурсоводов. Учитывая, что зачастую она носит сезонный и нерегулярный характер, было принято решение обратиться в Псковской областное Собрание депутатов с законодательной инициативой о сохранении патентной системы при оказании экскурсионных услуг и включении экскурсионной деятельности в перечень видов деятельности, осуществление которой возможно без применения контрольно-кассовой техники.