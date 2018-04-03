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Общество

Перелетные птицы стали возвращаться в Полистовский заповедник с наступлением весны

В Полистовском заповеднике началась метеорологическая весна. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, начиная с 10 марта, максимальные температуры воздуха устойчиво перешли через 0 градусов в сторону потепления.

Отмечается, что метеорологическая зима в этом году продлилась 61 день – с 8 января по 9 марта, в этот период максимальные температуры воздуха устойчиво установились ниже нуля. Заметное похолодание началось уже 11 декабря и продлилось целых три недели, однако сильное потепление после Нового года помешало окончательному наступлению зимы. Зима в этом году была короткой, но достаточно снежной и морозной. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована в День защитника отечества – 23 февраля, когда столбик термометра опустился до -27,3 градусов, а самым теплым стал один из последних дней метеорологической зимы – 7 марта, воздух прогрелся до +2,3 градусов.

С наступлением весны в Полистовье наблюдаются и другие изменения в природе: набухают почки на деревьях, поверхность земли очищается от снега, бегут талые ручьи. Несмотря на достаточно большую высоту снежного покрова, плотность снега невелика, а значит запас воды – небольшой, поэтому сильного половодья не предвидится. Кроме того, в марте начали возвращаться из теплых краев перелетные птицы. В разное время в окрестностях Полистовского заповедника были замечены чибисы, лебеди, грачи, свиристели, а также хищники: канюк, болотный лунь и краснокнижная скопа.

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