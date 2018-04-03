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Общество

Прием граждан провел псковский транспортный прокурор

Псковский транспортный прокурор Инна Распопина провела прием граждан в пунктах пропуска МАПП «Убылинка» и МАПП «Лудонка» Псковской таможни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе приема поступали вопросы, связанные с деятельностью постов, организацией их работы, проведением таможенного оформления и контроля в отношении физических лиц и грузов, прохождением государственной гражданской службы, трудовым законодательством.

На все обращения даны ответы с разъяснением норм действующего законодательства.

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