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Общество

О правилах безопасности при покупках в интернете напоминают псковичам полицейские

В Псковской области отмечаются факты противоправных деяний, связанных с мошенничеством в интернете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России.

На различных сетевых ресурсах злоумышленниками размещаются объявления о продаже товаров. Потенциальных покупателей завлекают не только низкой стоимостью, но и якобы бесплатной доставкой в регионы Российской Федерации.

Зачастую, мошенники создают полную копию уже известных интернет-магазинов, меняя лишь банковские реквизиты и номера телефонов.

Социальные сети также пользуются популярностью в среде интернет-преступников.  В них чаще всего размещаются объявления о продаже известных брендов  одежды и обуви.

Принцип действия обманщиков во всех указанных случаях одинаковый: получив предоплату за заказанный товар, они перестают выходить на связь с покупателем и исчезают вместе с его деньгами.

Мошенники ориентируются на сезонность товара. Так, летом наиболее часто они «продают» фото- и видеотехнику, авиабилеты, весной и осенью – автомобильные аксессуары. Товары бытового назначения, а также сотовые телефоны и планшетные компьютеры предлагаются злоумышленниками круглогодично.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила безопасности:

- прежде, чем заказать товар на том или ином веб-ресурсе, следует поинтересоваться его репутацией. Такую информацию всегда можно получить в открытых источниках сети Интернет;

- лучше всего пользоваться интернет-магазинами, которые предлагают услуги курьера, поскольку оплата товара производится по факту его доставки;

- всегда следует проверять адресную строку при заказе товаров с уже известных сайтов. Мошенники при создании поддельных сайтов обычно меняют одну букву или символ в оригинальном адресе, что далеко не всегда замечают рядовые пользователи сети Интернет;

- старайтесь не реагировать на объявления, в которых предлагается приобрести товары по заниженным ценам. Как правило, это является уловкой нечистых на руку лиц.

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