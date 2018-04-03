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Экономика

Александр Кузнецов: «Псковавиа» сохранил летный сертификат, однако его действие специально временно приостановлено

«Псковавиа» сохранил летный сертификат, его действие временно приостановлено в рамках проведения антикризисных мер. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

По его словам, такое решение принято сознательно в рамках мероприятий по выводу авиапредприятия из кризиса. «По факту компания уже продолжительное время не осуществляет перелеты. Сейчас мы действуем по дорожной карте вывода компании из предкризисного состояния, поэтому врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько договорились о добровольной приостановке действия летного сертификата на время мероприятий по оздоровлению авиапредприятия», - сказал вице-губернатор.

Завтра, по поручению главы региона, планируется погасить одну треть долгов перед арендодателями воздушных судов, которые использовались авиакомпанией, также в ближайшее время поступит еще 18 млн рублей на погашение задолженности по заработной плате перед работниками предприятия. 

«В середине мая, после завершения первоочередных антикризисных мероприятий, действие летного сертификата «Псковавиа» будет восстановлено», - добавил Александр Кузнецов.

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