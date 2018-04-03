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Общество

4 миллиона рублей долга заплатил директор великолукской организации, чтобы не потерять имущество

Задолженность на сумму 4 миллиона рублей погасил директор великолукской организации, чтобы не потерять свою имущество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении великолукской организации было возбуждено 26 марта. Поводом для возбуждения исполнительного производства послужило решение Арбитражного суда Псковской области, где одной из великолукских организаций, предприятие-должник задолжало около 4 миллионов рублей. В тот же день, когда было возбуждено исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель уведомил директора организации под подпись о своём положении в роли должника. Кроме того, директору организации было вручено требование о предоставлении имущества-организации для составления акта описи и ареста и разъяснено, какие меры и последствия могут последовать от ареста имущества.

Увидев все предъявленные ему документы и узнав о последствиях неуплаты долга, уже на следующий день, 27 марта - директор организации-должника предоставил судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате всей суммы задолженности – 4 миллиона рублей. В тот же день, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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