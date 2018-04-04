Виктор Остренко: Выездное заседание Молодёжного парламента оказалось настоящим испытанием

09:10, 04 апреля 2018, ПАИ

«Выездное заседание Молодёжного парламента (МП), которое изначально планировали как возможность для неформального общения и знакомства ребят, оказалось настоящим для них испытанием! Это были лучшие выходные для команды Молодёжного парламента», - сообщил Псковскому агентству информации вице-спикер Псковского областного Собрания (ПОС), при котором и сформирован МП, Виктор Остренко.

Виктор Остренко добавил, что «отличные выступления директора петербургского GR-клуба Игоря Сопова и консультанта по стратегическому управлению, члена научно-экспертного совета общероссийского Конгресса муниципальных образований Романа Золина погрузили ребят в работу над командной стратегией».

«С утра до поздней ночи на лекционной площадке и за её пределами в режиме «открытого микрофона» ребята обсуждали мотивацию к общественно-политической деятельности, целеполагание и набор необходимых ресурсов в достижении результата, формы работы и ожидаемый эффект от совместной активности», - рассказал вице-спикер ПОС.

Виктор Остренко подчеркнул, что на приглашение членов Молодёжного парламента откликнулся врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, который поделился своим опытом работы с молодёжными объединениями и видением состояния дел в сфере молодёжной политики региона. «Это был открытый диалог, который не оставил высокого гостя без вопросов на актуальные темы. И гость в долгу не остался: впервые рассказал о своих политических планах и пригласил ребят к активному участию в молодежных проектах, которые станут неотъемлемой частью региональной стратегии развития», - подытожил Виктор Остренко.