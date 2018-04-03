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Общество

Стоянки для инвалидов в Пскове у торгового комплекса «Империал» проверила ГИБДД

3 апреля в Пскове сотрудники ГИБДД проверили стоянки транспортных средств у гипермаркета «Империал». Особое внимание обращалось на наличие и обустройство стоянок для автомобилей инвалидов (маломобильных групп населения).

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГИБДД УМВД по Пскову, в ходе проверки установлено, что на прилегающей к гипермаркету парковочной площадке, расположенной на улице Коммунальной у дома №41, места стоянки для автомобилей выделены.

«Однако, выяснилось, что выделенные места в полной мере не соответствуют требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения, а именно плохая различимость горизонтальной дорожной разметки 1.24.3, неправильное применение дорожной разметки 1.24.3 «Инвалиды», неправильное применение 6.4 «Парковка» с табличкой 8.3.1, 8.3.2 «Направления действия», - сообщили в ГИБДД города.

Руководству гипермаркета внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, действующего в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

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