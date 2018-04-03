Противопожарные рейды прошли в Островском, Пыталовском, Печорском и Палкинском районах

21:55, 03 апреля 2018, ПАИ

3 апреля сотрудники ОНД и ПР по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провели дополнительную профилактическую работу по разъяснению требований пожарной безопасности среди жителей Островского, Пыталовского, Печорского и Палкинского районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе профилактического мероприятия осуществлены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности, проведены противопожарные инструктажи с населением, распространены листовки по правилам содержания и эксплуатации отопительных печей, электрооборудования, а так же по действиям населения в случае получения сигналов гражданской обороны.

Организована работа по размещению информационных материалов профилактического характера с разъяснением мер пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей – магазины, автостанции, ж\д вокзалы, поликлиники, объекты социальной защиты, образования, помещения администраций городских и сельских поселений.

Во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, организовано проведение рейдов в местах проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни и проведению среди них противопожарной пропаганды. Совместно с работниками пожарных частей и органов местного самоуправления проведены подворовые обходы, в ходе которых до жителей доведена информация о мерах пожарной безопасности.