«Визит внимания» к ветерану совершили сотрудники псковского Красного Креста

22:05, 03 апреля 2018, ПАИ

Проект «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» продолжает проводить визиты внимания к маломобильным пожилым людям из числа целевой группы проекта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Российского Красного Креста, очередная такая встреча состоялась с Ольгой Захаровой, которой в июне этого года исполнится 90 лет. По состоянию здоровья и почтенному возрасту она не может посещать мероприятия, проводимые в рамках проекта, но внешне выглядит очень бодрым и волевым человеком.

Во время визита сотрудник проекта Любовь Сушилова рассказала о деятельности Псковского Красного Креста и о проводимых мероприятиях для старшего поколения. Ольга Захарова в беседе с гостями делилась своими воспоминаниями о трагических событиях Великой Отечественной войны, свидетелем которых она стала. «На начало Великой Отечественной войны Ольга Захарова со своей младшей сестрой и братом были круглыми сиротами. Отец погиб на Советско-финской войне, а матери не стало ещё раньше. Весь военный период она вспоминает как страшный сон. Бомбёжки помнит, когда их увозили в тыл, а голод помнит, находясь в Омске, в тылу. Послевоенная жизнь тоже была не из лёгких. Неподдельное внимание и искренняя заинтересованность делали общение лёгким и доверительным. В настоящее время Ольге Александровне во всём помогает её взрослая дочь и её взрослый внук. И за это она им очень благодарна», - рассказали в региональном отделении.

Отмечается, что визит внимания состоялся в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей-детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов. Заметим, что «визиты внимания» востребованы у пожилых людей и позволяют им почувствовать поддержку общества и особое внимание.

Напомним, что Центр помощи и досуга для пожилых людей начал работать в Пскове с декабря 2017 года и нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года) и создание для досуга и возможностей самореализации.