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Общество

Гадать на солнце и печь калачики советует сегодня народный календарь

4 апреля православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского, который жил в IV веке, сообщает calend.ru.

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней: «Задолбил зиму Василий Капельник».

Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что здесь — «проторенный путь водице ко глуби земной», и дом будет стоять непрочно.

На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

Хозяйки в этот день пекли калачики, символизирующие солнце. Приготовить такое лакомство несложно: нужно взять 200 г сливочного масла, одно яйцо, один желток, две ложки дрожжей, девять ложек молока и две ложки сахара, все смешать и заместить мукой так, чтобы тесто не приставало к столу. Из этого теста надо налепить калачиков, осыпать их изюмом, положить на противень и дать подняться, а после этого — смазать взбитым яйцом и запекать.

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