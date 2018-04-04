День веб-мастера празднуется 4 апреля

10:49, 04 апреля 2018, ПАИ

4 апреля отмечается неофициальный профессиональный праздник — День веб-мастера, сообщает calend.ru. Дата этого праздника выбрана неслучайно: цифры 4.04 очень напоминают по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. К тому же эта дата совпадает с Международным днем интернета.

Веб-мастер — профессия довольно новая, она появилась совсем недавно, в век развития интернета. Веб-мастер, или «управляющий» сайтом, — это человек, занимающийся разработкой веб-сайта или корпоративного приложения в интернете. Впервые термин «веб-мастер» ввел в обращение «праотец» Интернета Тим Бернерс-Ли в документе «Руководство по стилю гипертекста в онлайне» в 1992 году.

В начале 1990-х, когда «общедоступный» Интернет еще только начинал развиваться, функционал первых веб-мастеров был очень разнообразным: он включал в себя обязанности веб-дизайнера, автора и модератора сайта, программиста, системного администратора, контент-менеджера (ответственного за смысловое наполнение сайта), сотрудника технической поддержки сайта.

С развитием Интернета и появлением более крупных сайтов технологии их разработки усовершенствовались, что привело к выделению специализаций веб-мастеров в разные профессии.

В отличие от русского языка, где не существует женской формы названия этой профессии, в английском языке веб-мастеров женского пола иногда называют «веб-мистресс» (англ. webmistress), однако широкого распространения эта форма не получила.