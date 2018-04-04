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Общество

Всемирный день крысы отмечается 4 апреля

Ежегодно 4 апреля, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день крысы, созданный для привлечения внимания к этому животному и призванный объединить любителей декоративных крыс по всему миру.

Как сообщает calend.ru, идея учреждения этого дня принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили почтить своих декоративных крыс. Дата же 4 апреля была выбрана в связи с тем, что это день начала работы ratlist – самого старого интернет-ресурса, посвященного декоративным крысам.

В некоторых странах проводят в этот день различные фестивали, выставки и вечеринки, главным действующим лицом которых являются крысы, «заслуги» этих животных стараются показать как можно большему количеству людей.

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