0
09:41
Жизнь без антракта: часть 1-я
09:31
Учения на объектах с массовым пребыванием людей стартуют в Псковской области
22:20
Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове
20:46
Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ
19:44
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
18:30
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
17:40
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове
Еще новости
Общество

День интернета отмечают сегодня в мире

4 апреля, в день преставления святого Исидора Севильского, во многих странах мира отмечается День интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. Как сообщает calend.ru, официально святой покровитель Интернета ещё не утверждён.

Католический святой епископ Севильский получил известность в том числе благодаря любви к наукам. Он является автором одной из первых книг по этимологии, первым представил работы Аристотеля в Испании, был реформатором и человеком широких взглядов. Святого Исидора считают одним из последних древних христианских философов, а также последним из отцов Латинской церкви. Некоторые историки называют святого Исидора самым образованным человеком своего времени, оказавшим значительное влияние на обучение в средние века.  Святой Исидор считается покровителем учеников и студентов, а в 2003 году папа Иоанн Павел II назвал святого Исидора покровителем пользователей компьютеров и интернета.

Также сегодня отмечают свой профессиональный праздник веб-мастера и интернет-разработчики. Этот праздник пока неофициальный. Его дата выбрана неслучайно: цифры 4.04 напоминают по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров.

Напомним, что в России празднование Дня программиста приходится на 256-й день года, а День интернета отмечается ежегодно 30 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Учения на объектах с массовым пребыванием людей стартуют в Псковской области
04 апреля 2018
Учения на объектах с массовым пребыванием людей стартуют в Псковской области
Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове
03 апреля 2018
Проект «Инклюзивная профориентация» стартовал в Пскове
Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ
03 апреля 2018
Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
03 апреля 2018
Особенности налогообложения экскурсоводов обсудили представители сфер туризма, экономики и образования Псковской области
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
03 апреля 2018
Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся в Пскове
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове
03 апреля 2018
Около 500 новых деревьев посадят в 2018 году в рамках благоустройства округа №8 в Пскове 3
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью
03 апреля 2018
«Саратовские авиалинии» открыли продажи на рейс «Псков - Симферополь», не дожидаясь официальных договорённостей с Псковской областью 1
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка
03 апреля 2018
К 9 мая на главных улицах Пскова будет обновлена дорожная разметка 1

Идет загрузка...